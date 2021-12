Pelé, nuovo ricovero in ospedale: le condizioni sono stabili (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’ex fuoriclasse brasiliano Pelè di nuovo ricoverato in ospedale. condizioni al momento stabili per l’ex numero 10 verdeoro Come riferito dall’ANSA, Pelé è stato nuovamente ricoverato all’ospedale di Sao Paulo per un nuovo ciclo di cure dopo l’operazione al colon per la rimozione di un tumore. Le condizioni dell’ex fuoriclasse, al momento, sono stabili e la stessa struttura ha dichiarato che potrebbe essere dimesso tra qualche giorno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’ex fuoriclasse brasiliano Pelè diricoverato inal momentoper l’ex numero 10 verdeoro Come riferito dall’ANSA,è stato nuovamente ricoverato all’di Sao Paulo per unciclo di cure dopo l’operazione al colon per la rimozione di un tumore. Ledell’ex fuoriclasse, al momento,e la stessa struttura ha dichiarato che potrebbe essere dimesso tra qualche giorno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

