Pelé ancora ricoverato, l'ospedale: 'Condizioni stabili' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) RIO DE JANEIRO (Brasile) - Pelé è di nuovo ricoverato all'ospedale israelitico Albert Einstein di San Paolo per sottoporsi ad un nuovo ciclo di cure. La struttura ha specificato che O'Rei era stato ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) RIO DE JANEIRO (Brasile) -è di nuovoall'israelitico Albert Einstein di San Paolo per sottoporsi ad un nuovo ciclo di cure. La struttura ha specificato che O'Rei era stato ...

Advertising

sportmediaset : #Pelè ricoverato ancora in ospedale per le cure: è stabile. #SportMediaset - sportli26181512 : #Pelé ancora ricoverato, l'ospedale: 'Condizioni stabili': Nuovo ciclo di cure per O'Rei che potrebbe essere dimess… - anthony_melo98 : @Jerrydomee @vendesiverdi @majicojr Ricordo ancora il coro della Sud Noi abbiamo un brasiliano, gioca meglio di P… - WalterEgo90 : RT @Vincenzodesa: Leggo 'grande rabbiò, pellegrini megl e Pelé', ogni volta che giochiamo contro l'oratorio. La salernitana è così poco org… - Vincenzodesa : Leggo 'grande rabbiò, pellegrini megl e Pelé', ogni volta che giochiamo contro l'oratorio. La salernitana è così po… -

Ultime Notizie dalla rete : Pelé ancora Pelé ancora ricoverato, l'ospedale: 'Condizioni stabili' Pelé intenderebbe poi trascorrere le festività di Natale e fine anno a Guarujà, località del litorale paulista.

Finisce la storia del "mago" Ferrario Storico fisioterapista di Como e Milan - Cronaca, Como Ci sono persone che ancora oggi, nel quartiere, ricordano i suoi poteri magici, taumaturgici: "Mi feci male giocando a calcio, un male acuto alla gamba che non passava mai - ci ha raccontato un uomo -...

Pelé ancora ricoverato, l'ospedale: "Condizioni stabili" Corriere dello Sport intenderebbe poi trascorrere le festività di Natale e fine anno a Guarujà, località del litorale paulista.Ci sono persone cheoggi, nel quartiere, ricordano i suoi poteri magici, taumaturgici: "Mi feci male giocando a calcio, un male acuto alla gamba che non passava mai - ci ha raccontato un uomo -...