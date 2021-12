Pedro Alonso e lo spin-off su Berlino: “Impossibile competere con La Casa di Carta” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lo spin-off su Berlino annunciato alla vigilia del debutto dell’ultima stagione de La Casa di Carta sarà una sfida per il protagonista Pedro Alonso, convinto che sia molto difficile soddisfare le aspettative create col successo globale della serie madre appena conclusa. Lo spin-off su Berlino arriverà su Netflix nel 2023 ed esplorerà la vita del criminale edonista morto alla fine della seconda stagione de La Casa di Carta, da martire, per salvare il suo gruppo e l’intero colpo alla Zecca di Stato. Pedro Alonso tornerà nei panni del personaggio pensato come un antagonista e risultato invece tra i più amati dal pubblico, al punto da ottenere da Netflix l’investitura di protagonista di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lo-off suannunciato alla vigilia del debutto dell’ultima stagione de Ladisarà una sfida per il protagonista, convinto che sia molto difficile soddisfare le aspettative create col successo globale della serie madre appena conclusa. Lo-off suarriverà su Netflix nel 2023 ed esplorerà la vita del criminale edonista morto alla fine della seconda stagione de Ladi, da martire, per salvare il suo gruppo e l’intero colpo alla Zecca di Stato.tornerà nei panni del personaggio pensato come un antagonista e risultato invece tra i più amati dal pubblico, al punto da ottenere da Netflix l’investitura di protagonista di ...

