Pechino 2022 | la Cina snobba il boicottaggio dell' Australia

'Se vengono oppure no, non importa a nessuno', ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang WenbinLa Cina assicura che 'a nessuno importa' del boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali diannunciato dall'Australia per motivi legati ai diritti umani, seguendo la mossa degli Stati Uniti. Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin ha accusato Canberra 'di ...Nuova Zelanda, Australia, Giappone. Aumenta la lista dei Paesi che valutano la scelta di non inviare delegazioni ufficiali all'evento sportivo ...La Cina assicura che "a nessuno importa" del boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 annunciato dall'Australia per motivi legati ai diritti umani, seguendo la mossa degli St ...