Pechino 2022 | Cio | “Organizzazione dei Giochi Olimpici invernali a buon punto”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Presidente della Commissione di coordinamento del Cio per, Juan Antonio Samaranch Jr., nel corso di una riunione del Cio, ha affermato che l’per i prossimiprocede per il verso giusto. Le delegazioni hanno nuovamente evidenziato l’importanza delle contromisure contro il Covid-19 e l’impegno a forniresicuri e protetti sarà supportato dall’imminente pubblicazione della seconda edizione del BeijingPlaybook. Il direttore esecutivo deidel Cio, Christophe Dubi, vuole assicurarsi che le squadre operative siano pronte ad affrontare qualsiasi situazione in occasione di. Gli organizzatori sono ...

Advertising

TgLa7 : ###Pechino #2022: anche Gb annuncia boicottaggio diplomatico ### - SkyTG24 : Pechino 2022, Cina snobba il boicottaggio dell'Australia - sportface2016 : #Pechino2022, #Cio: 'Organizzazione dei Giochi Olimpici invernali a buon punto' #Beijing2022 - ticinonews : Il Regno Unito si unisce al boicottaggio di Pechino 2022 - GiulioTerzi : Pechino 2022: anche Gb annuncia boicottaggio diplomatico - Europa - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Kjetil Jansrud, norvegese specialista di Super - G e discesa libera e oro olimpico in quest'ultima specialità a Sochi 2014, non parteciperà alle gare dell'Olimpiade di, che comincia il prossimo 4 febbraio. Lo fa sapere la federsci norvegese con una nota che riporta le parole dello stesso Jansrud, infortunatosi venerdì scorso nel corso del Super - G di ...Niente Olimpiadi diper Kjetil Jansrud . Lo sciatore norvegese dovrà infatti sottoporsi ad un'operazione chirurgica dopo la caduta dello scorso venerdì nel Super - G di Beaver Creek valevole per la Coppa del ...Pechino 2022, il Comitato Olimpico Internazionale: "Organizzazione dei Giochi Olimpici invernali a buon punto" ...Kjetil Jansrud, norvegese specialista di Super-G e discesa libera e oro olimpico in quest'ultima specialità a Sochi 2014, non parteciperà alle gare dell'Olimpiade di Pechino 2022, che comincia il pros ...