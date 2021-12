Patrick Zaki libero dopo 668 giorni | «Ora voglio tornare in Italia Il mio posto è a Bologna» – Il video

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) «Ora sto bene e sono davvero felice di essere a casa con la mia famiglia e la mia fidanzata: sto realizzando adesso quello che è successo». Cosìin un’intervista a Repubblica subitola sua scarcerazione668di detenzione preventiva in Egitto., dalla casa della sua famiglia a Mansura, ha poi voluto ringraziare «glini,, l’Università, i suoi colleghi, e chiunque lo ha sostenuto» durante i 22 mesi di detenzione. Il giovane non sa ancora quando e se potràin, anche se spera di poterpresto: «Sto aspettando, vedrò nei prossimicosa succede:essere inil prima ...

Advertising

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - SalvoBarbaro : RT @amnestyitalia: Patrick Zaki è stato rilasciato. #FreePatrickZaki - CorriereCitta : Patrick Zaki libero, Zingaretti: ”Quello che tutti aspettavamo. L’impegno per la libertà continua!” -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki

"Ora sto bene e sono davvero felice di essere a casa con la mia famiglia e la mia fidanzata. Sto realizzando adesso quello che è successo".sorridente viene intervistato dall'inviata di Repubblica Francesca Caferri nel salotto di casa sua a Mansoura, in Egitto, nel giorno della sua liberazione. È tornato in libertà ma ...Una delle prime cose cheha fatto non appena arrivato a casa dopo essere stato scarcerato è stato indossare una maglietta dell'Università di Bologna, che l'ateneo gli aveva fatto recapitare. La rete degli ...“Voglio dire molte grazie agli italiani, a Bologna, all'Università, ai miei colleghi, a chiunque mi abbia sostenuto”. Patrick Zaki, appena arrivato a casa della famiglia a Mansura, festeggia la sua sc ...Oggi scenderemo in piazza con uno stato d'animo diverso. Finalmente . E' quanto si legge sul profilo twitter di Amnesty Italia. La notizia che tanto aspettavamo. Patrick Zaki sarà scarcerato. Speriamo ...