Patrick Zaki è stato scarcerato

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - AmnestyVercelli : Dopo 22 mesi di ingiusta detenzione, finalmente PATRICK ZAKI SARA' SCARCERATO La mobilitazione continua, in attesa… - EugenioCardi : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Zaki è fuori dal carcere -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki

di Marta Serafiniè stato rilasciato dopo 22 mesi di prigionia: lo studente dell'Università di Bologna era stato arrestato con l'accusa di diffusione di notizie false DALLA NOSTRA INVIATA MANSOURA - ..."Una fonte della polizia" afferma che"è stato portato alla stazione di polizia di Mansora 2 per completare le procedure di rilascio": lo scrive un tweet dell'Eipr, l'ong egiziana per la qualelavorava come ...Patrick Zaki è uscito dal carcere. Dopo la decisione di ieri del giudice di Mansura che ha stabilito la sua liberazione, le procedure si sono protratte fino a oggi. Lo studente dell’Università di Bolo ...Patrick Zaki potrebbe essere rilasciato oggi stesso, ma ancora non ci sono certezze come ha spiegato sua sorella, Marise George, all’indomani della decisione di un giudice di Mansura che ha ordinato l ...