Patrick Zaki è stato scarcerato. La prima foto da libero insieme alla famiglia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Patrick è stato scarcerato”. A dare la notizia è l’ong Eipr che posta anche una foto su Twitter nella quale lo si vede, vestito di bianco, mentre abbraccia la famiglia. Lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato il 7 febbraio del 2020 è uscito dal carcere di Mansura, all’indomani della decisione del giudice di scarcerarlo e di aggiornare l’udienza al prossimo primo febbraio. Appena uscito dal commissariato, Patrick ha abbracciato la madre. “Tutto bene”: queste le sue prime parole, pronunciate in italiano. Vestito con una tuta e scarpe da ginnastica bianche, il colore simbolo degli imputati nei processi egiziani, appena varcata la porta del commissariato ha alzato la mano con l’indice e il dito medio alzati in segno di “vittoria”. ?????? ??? ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “”. A dare la notizia è l’ong Eipr che posta anche unasu Twitter nella quale lo si vede, vestito di bianco, mentre abbraccia la. Lo studente egiziano dell’università di Bologna arreil 7 febbraio del 2020 è uscito dal carcere di Mansura, all’indomani della decisione del giudice di scarcerarlo e di aggiornare l’udienza al prossimo primo febbraio. Appena uscito dal commissariato,ha abbracciato la madre. “Tutto bene”: queste le sue prime parole, pronunciate in italiano. Vestito con una tuta e scarpe da ginnastica bianche, il colore simbolo degli imputati nei processi egiziani, appena varcata la porta del commissariato ha alzato la mano con l’indice e il dito medio alzati in segno di “vittoria”. ?????? ??? ...

Advertising

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - giannimontieri : Patrick Zaki libero, ditemi voi se non è opera di John Lennon #PatrickZakilibero #JohnLennon - AntiScientista : RT @L3onard___: Dopo 22 mesi di prigionia Patrick Zaki è stato scarcerato, il popolo italiano invece ancora no. #Draghistan #DittaturaSani… -