Patrick Zaki è stato scarcerato. Il saluto all'Italia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) "Voglio dire molte grazie agli Italiani, a Bologna, all'Università, ai miei colleghi, a chiunque mi abbia sostenuto", ha detto Patrick Zaki, parlando con l'Ansa, appena arrivato a casa dopo essere stato rilasciato. Ieri i giudici di Mansura hanno disposto la scarcerazione del giovane, detenuto dal 7 febbraio 2020 con l'accusa di aver diffuso notizie false contro il governo egiziano. Oggi Zaki ha potuto lasciare la prigione egiziana e tornare a casa dalla sua famiglia dopo 22 mesi. L'udienza è stata rimandata al prossimo primo febbraio: in quella data i giudici decideranno se condannare lo studente, che rischia fino a cinque anni di carcere. Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) "Voglio dire molte grazie aglini, a Bologna, all'Università, ai miei colleghi, a chiunque mi abbia sostenuto", ha detto, parlando con l'Ansa, appena arrivato a casa dopo essererilasciato. Ieri i giudici di Mansura hanno disposto la scarcerazione del giovane, detenuto dal 7 febbraio 2020 con l'accusa di aver diffuso notizie false contro il governo egiziano. Oggiha potuto lasciare la prigione egiziana e tornare a casa dalla sua famiglia dopo 22 mesi. L'udienza è stata rimandata al prossimo primo febbraio: in quella data i giudici decideranno se condannare lo studente, che rischia fino a cinque anni di carcere.

