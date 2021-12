Patrick Zaki è libero | le sue prime impensabili parole E le indiscrezioni | la manina degli Stati Uniti | cos' è successo davvero

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dopo ventidue mesi trascorsi in carcere in Egitto,è stato scarcerato. Ad accoglierlo le donne della sua vita: la madre, la fidanzata e la sorella, che lo hanno aspettato sotto la pioggia. Stando a quanto ripotato dal Corriere della Sera, ledello studente dell'Università di Bologna sono state in italiano: “Sto bene, sto bene”. Ovviamente è apparso piuttosto provato, ma in buone condizioni di salute. Ha anche dichiarato un “forza Bologna” dopo essere stato scarcerato da un commissariato di Mansoura. Tra l'altro pare che dietro la sua liberazione (anche se non sono ancora cadute le accuse nei suoi confronti) ci sia una sorta di aiuto “segreto” da parte. Secondo il retroscena svelato da Repubblica, si tratterebbe di una mossa ...

Ecco le immagini esclusive di Repubblica del rilascio dal commissariato di Mansoura poco prima delle 14 italiane, con l'abbraccio alla sorella e agli amici.con la sorella appena liberato in una immagine rilasciata su Twitter dalla ong egiziana con cui collaborava, Egyptian Initiative for Personal Rights - Twitter di Eipr .è libero. È stato scarcerato da un commissariato di Mansura, in Egitto; lo ha annunciato l'associazione con la quale il ricercatore collabora, Egyptian Initiative for Personal Rights in ...ROMA (ITALPRESS) - Patrick Zaki è stato scarcerato. Lo rende noto la ong Eipr per cui lavorava, postando una foto del giovane abbracciato alla ...Patrick Zaki è stato scarcerato. Zaki, dopo 22 mesi di prigionia, ha potuto finalmente riabbracciare la sua famiglia ...