Patrick Zaki è libero, è stato scarcerato: “Grazie italiani. In cella ho letto molto, amo la letteratura napoletana”. L’abbraccio con familiari e amici (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lo studente attivista scarcerato da un commissariato di Mansura, il primo febbraio la prossima udienza del processo. Sassoli: «Un giorno di speranza». Il 30enne: «Tornerò a Bologna» Leggi su lastampa (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lo studente attivistada un commissariato di Mansura, il primo febbraio la prossima udienza del processo. Sassoli: «Un giorno di speranza». Il 30enne: «Tornerò a Bologna»

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - madlyswiftly_ : RT @anikeatable: Giorgia Meloni e Matteo Salvini non hanno scritto niente sulla scarcerazione di Patrick Zaki. Lo trovo vergognoso. Non mi… - AleGrassi22 : RT @Davide: La prima foto di Patrick Zaki libero, dopo poco meno di due anni di prigione -