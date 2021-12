Patrick Zaki è libero, è stato scarcerato dopo 668 giorni (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Le procedure di scarcerazione di Patrick Zaki sono terminate. Il ricercatore dell’università di Bologna è stato scarcerato dopo 668 giorni di detenzione preventiva ed è corso a riabbracciare la madre, la sorella e la fidanzata che lo attendevano sotto la pioggia, in una via all’esterno del commissariato di Mansura, in Egitto. Zaki, provato ma in buone condizioni fisiche, ha subito rassicurato tutti con le sue parole, in italiano: «Sto bene, sto bene» e poi, preso dalla gioia del momento: «Forza Bologna!». Il giovane è uscito dal commissariato di Mansura, dove era stato condotto oggi proprio per completare tutte le procedure utili per il suo rilascio come richiesto dal giudice della stessa città. Zaki è stato liberato, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Le procedure di scarcerazione disono terminate. Il ricercatore dell’università di Bologna è668di detenzione preventiva ed è corso a riabbracciare la madre, la sorella e la fidanzata che lo attendevano sotto la pioggia, in una via all’esterno del commissariato di Mansura, in Egitto., provato ma in buone condizioni fisiche, ha subito rassicurato tutti con le sue parole, in italiano: «Sto bene, sto bene» e poi, preso dalla gioia del momento: «Forza Bologna!». Il giovane è uscito dal commissariato di Mansura, dove eracondotto oggi proprio per completare tutte le procedure utili per il suo rilascio come richiesto dal giudice della stessa città.liberato, ...

Advertising

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - maranza59 : RT @spinozait: Patrick Zaki sarà scarcerato. 'Sto bene ma è stata dura, sembrava Roma nord'. [@pirata_21] - Eumoret : RT @ellyesse: Patrick Zaki sarà scarcerato, che gioia! Sono stati 22 mesi interminabili, ma di lotta e di mobilitazione per non lasciarlo… -