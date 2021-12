Parigi: due arresti di presunti jihadisti, progettavano attentato per Natale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Secondo fonti degli inquirenti, volevano accoltellare passanti a caso in una strada molto affollata e poi morire da martiri, per mano delle forze armate francesi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Secondo fonti degli inquirenti, volevano accoltellare passanti a caso in una strada molto affollata e poi morire da martiri, per mano delle forze armate francesi L'articolo proviene da Firenze Post.

- FirenzePost : Parigi: due arresti di presunti jihadisti, progettavano attentato per Natale