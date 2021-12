Papa Francesco e l’arrivo a Piazza di Spagna | corona di fiori sulla Madonnina per la Festa dell’Immacolata

Advertising

vaticannews_it : #6dicembre “Il documento della #UE sul #Natale è un anacronismo” da “laicità annacquata”. Lo ha detto… - vaticannews_it : #7dicembre Quella domanda del #Papa riflessa negli occhi dei profughi - #Grecia @MaxMenichetti - vaticannews_it : #7dicembre #libri #PapaFrancesco spiega il testo dell'evangelista della misericordia. La pubblicazione è curato da… - ApaPortaAperta : RT @galatacla: Bella questa immagine 'quasi furtiva' di papa Francesco che alla 6h15 del mattino, prima ancora dell'alba, si raccoglie in P… - ChurchInPoland : RT @acistampa: La preghiera di #PapaFrancesco Francesco prima dell'alba nella solennità dell' Immacolata -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

... rilasciato subito dopo la visita - , nella Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, poco prima delle 6:15,si è recato in Piazza di Spagna per un atto di ...Dopo aver lasciato Piazza di Spagna al termine dell'omaggio alla statua dell'Immacolata,stamane si è recato alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove ha continuato la preghiera ...Milano, 7 dic. (Adnkronos) - Il Papa si è recato questa mattina alle 6.15 davanti alla statua mariana nel centro di Roma per un atto di ...Messa in tv Immacolata oggi mercoledì 8 dicembre: programma, orari, canale e diretta streaming. Ecco tutte le informazioni ...