Panchina Udinese | ecco il sostituto di Luca Gotti alla Dacia Arena

Ormai è ufficiale: la panchina dell'Udinese è nuovamente libera dopo l'esonero commissionato dalla società bianconera a Luca Gotti. È stata fatale per l'ormai ex allenatore dei friulani il duro ko di Empoli. Adesso, la dirigenza sportiva della compagine delle zebre deve trovare rapidamente il sostituto per affrontare al meglio il campionato e le sfide che verranno. Panchina Udinese: chi al posto di Gotti? Gabriele Cioffi ha ereditato, nel ruolo di traghettatore, la panchina di Luca Gotti. Sarà proprio l'ex allenatore in seconda a sedersi in panchina nella prossima partita di campionato che vedrà i bianconeri impegnati in casa contro il Milan.

MCriscitiello : Udinese, summit in corso in sede con Gino Pozzo. Ipotesi Cioffi (vice Gotti) in panchina. Da capire se solo per la… - pluigimolinaro : Ma non sarebbe meglio mettere #PacoJemez in panchina al #Watford e #Ranieri sulla panchina dell’@Udinese_1896 ? Chi… - ClaudioTonon : @LapoDeCarlo1 @Udinese_1896 Così adesso il Milan gioca a Udine con gli avversari che avranno in panchina il vice allenatore ad interim. - SerieBNewsCom : #SerieB più lontana per #Zenga, tra i candidati per la panchina dell'#Udinese dopo l'esonero di #Gotti ? E' la pia… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Udinese, in attesa di Paco Jemez con il Milan in panchina c’è Cioffi -