Pagelle Milan-Liverpool | i voti del Corriere dello Sport | si salva Tonali

Advertising

gilnar76 : SVOGLIATO E IRRITANTE! VOTO ZERO! || #Milan-LIVERPOOL 1-2 [Pagelle] #Acm #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan… - ArmandaGelsomin : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #MilanLiverpool 1-2: rimonta degli inglesi firmata da Salah e Origi, rossoneri eliminati dalle coppe europee… - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #MilanLiverpool , le pagelle di CM: Ibra immobile, Theo svogliato. Kessie, che combini? #Milan #Liverpool #UCL #ChampionsLeag… - ArmandaGelsomin : RT @sportmediaset: #MilanLiverpool, le pagelle: si salva Messias, Ibra inconsistente. Tomori troppo distratto. #SportMediaset https://t.co… - ArmandaGelsomin : RT @RepMilan: Le pagelle di Milan-Liverpool 1-2: Mané imprevedibile, Romagnoli in affanno -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Milan

Udinese -, Bologna - Torino e Roma - Spezia saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go. PROBABILI FORMAZIONI " CONSIGLI "" PRONOSTICI " ARBITRI Venerdì 10 dicembre 20.45 ...Il piccolo paradosso è che ilsi risparmia almeno l'Europa League, una pietra più che un ... il giudizio: Ibra statico, Tomori gol ed erroraccio, Maignan male Tra noi e gli inglesi in ...Nelle pagelle di Tuttosport all'indomani della sfida di Champions League persa dal Milan contro il Liverpool, sono solo tre i giocatori rossoneri ad avere ricevuto una sufficienza, vale a ...PAGELLE. MILAN (4-3-3): Pseftis 6; Camara 6, Obaretin 6,5, Makengo 6,5, Kerkez 6,5 (70' Piantedosi 5,5); Gala 5,5 (82' Alesi S.V. : Giunti 6,5. LIVERPOOL (5-3-2): Mrozek 6; Mabayah 5,5, Quansah 6, Baj ...