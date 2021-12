Pagelle Juventus Malmoe | Kean croce e delizia | personalità De Winter VOTI

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 6ª giornata del gruppo H della Champions League 2021-2022:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 6ª giornata del gruppo H della Champions League 2021/2022. TOP: De, Bernardeschi, Rabiot FLOP: Colak, Birmancevic: Perin 6; De6.5 (71? De Sciglio 6), Bonucci 6, Rugani 6,5; Bernardeschi 6,5 (81? Cuadrado SV), Bentancur 5.5 (89? Miretti SV), Arthur 6, Rabiot 6,5, Alex Sandro 6; Dybala 6 (46? Morata 6),6.5 (89? Da Graca SV). All. Allegri 6.5(4-4-2): Diawara 6; Moisander 5.5, Ahmedhodzic 6, Nielsen 5.5, Olsson ...

- Malmoe, ledi SportFair(4 - 3 - 3): Perin s.v.: non viene mai impegnato dagli avversari. Spettatore non pagante. De Winter voto 6: lanciato dal primo minuto da ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata del gruppo H della Champions League 2021 - 2022:Malmoe Ledei protagonisti del match trae Malmoe, valido per la 6ª giornata del gruppo H della Champions League 2021/2022. TOP: Kean, Bernardeschi, Rabiot FLOP: ...Un gol di Moise Kean permette alla Juventus di battere il Malmö e di posizionarsi al primo posto del girone di Champions League. Ecco le pagelle dei bianconeri: ...Juventus-Malmo: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI e i GOL del match valevole per la Champions League 2021/2022 ...