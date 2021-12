Ottovolante Meta Catania | i rossazzurri sbancano Pescara | Dovara e Silvestri sugli scudi | Pescara battuto 1-3

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ottovolante Meta

StrettoWeb

Intanto, in borsa il titolo continua a viaggiare sull', dopo la chiusura in rosso di ieri all'insegna dell'incertezza, Tim oggi rimbalza con un guadagno a metà seduta di oltre l'1% a 0,...Sulla carta era un match fra squadra abituate a salire sull'. Breve doppio lampo nel buio per la Sampdoria le due vittorie su Salernitana e Verona, e immediato ritorno sulla terra a ...Ancora vittoria, ancora continuità e forza. La Meta Catania Bricocity sbanca Pescara e ottiene una vittoria importantissima in ottica classifica. Ancora tre punti e ottovolante rossazzurro che continu ...Sabato prossimo, 27 novembre, alle 15:30, torneranno ad aprirsi le giostre ai Giardini de La Lizza. Diverranno meta della “Passeggiata” di grandi e piccini per tutto il periodo di festività che andrà ...