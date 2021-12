Osimhen in campo: il nigeriano ha voglia di rientrare (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Victor Osimhen torna ad allenarsi a Castel Volturno, l’attaccante è reduce da un’operazione allo zigomo ma vuole recuperare il prima possibile. Il giocatore negli ultimi giorni è migliorato molto, nonostante abbia subito una operazione molto complessa. La prima prognosi per Osimhen sono stati 90 giorni di stop, ma il nigeriano vorrebbe anticipare i tempi, magari per partecipare anche alla Coppa d’Africa. Osimhen ha già ripreso il lavoro a casa, ma ora è pronto a calcare di nuovo un manto erboso, anche solo per allenarsi. Il dottor Canonico, medico sociale del Napoli, ha fatto sapere che il giocatore senza pallone può allenarsi tranquillamente. Poi oltre al lato clinico, bisogna capire anche come si sentirà il giocatore psicologicamente. Ma Osimhen sembra non avere paura ed ha una ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Victortorna ad allenarsi a Castel Volturno, l’attaccante è reduce da un’operazione allo zigomo ma vuole recuperare il prima possibile. Il giocatore negli ultimi giorni è migliorato molto, nonostante abbia subito una operazione molto complessa. La prima prognosi persono stati 90 giorni di stop, ma ilvorrebbe anticipare i tempi, magari per partecipare anche alla Coppa d’Africa.ha già ripreso il lavoro a casa, ma ora è pronto a calcare di nuovo un manto erboso, anche solo per allenarsi. Il dottor Canonico, medico sociale del Napoli, ha fatto sapere che il giocatore senza pallone può allenarsi tranquillamente. Poi oltre al lato clinico, bisogna capire anche come si sentirà il giocatore psicologicamente. Masembra non avere paura ed ha una ...

