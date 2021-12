Oroscopo: come si chiuderà il vostro 2021. Attenti alle sorprese (Di giovedì 9 dicembre 2021) Prima di guardare a come sarà il 2022 guardiamo l’Oroscopo di questo dicembre 2021 con cui chiuderemo un anno complesso Alcuni segni zodiacali in questo mese di dicembre avranno grandi risposte mentre altri dovranno un po’ arrancare per arrivare indenni al nuovo anno. Vediamo allora i fortunati di questo ultimo scorcio di 2021. Stiamo già L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 9 dicembre 2021) Prima di guardare asarà il 2022 guardiamo l’di questo dicembrecon cui chiuderemo un anno complesso Alcuni segni zodiacali in questo mese di dicembre avranno grandi risposte mentre altri dovranno un po’ arrancare per arrivare indenni al nuovo anno. Vediamo allora i fortunati di questo ultimo scorcio di. Stiamo già L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

nixvisss : @alirighini Si amo ma non c’è bisogno di essere così pesanti, già la vita è dura fammi almeno credere in cose legge… - SarebbeSusanna : @gigasss1 Eh ma io le previsioni le considero un po’ come l’oroscopo… sbircio ma alla fine non ci credo ?? - waitingforthom : oroscopo letterario mette questa come parola del giorno, io inviterei me stessa e tutti i sagittario (tipo uno a ca… - cireshika1 : RT @VanityFairIt: Tanti auguri a Kim Basinger che compie 68 anni e a tutti i #Sagittario nati oggi. Come andrà la vostra giornata e quella… - VanityFairIt : Tanti auguri a Kim Basinger che compie 68 anni e a tutti i #Sagittario nati oggi. Come andrà la vostra giornata e q… -