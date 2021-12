Ornella Vanoni bloccata a casa dopo una caduta salta tutti gli impegni (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’aveva detto che era stanca ma non è questo che ha fermato Ornella Vanoni; purtroppo una caduta in treno la costringe a casa. E’ la cantante a raccontare cosa è accaduto, perché è caduta e perché sarebbe stata assente alla Prima della Scala. Ornella Vanoni era in viaggio in treno, ha visto un cane, “un dolce Golden Retriever” per accarezzarlo è caduta. Tra le storie di Instagram scrive tutto il suo rammarico, le sue sono scuse per le mancate partecipazioni ai vari eventi a cui era attesa, ma il dolore la costringe a restare ferma. L’artista avrebbe dovuto presenziare all’atteso evento al Teatro alla Scala e all’anteprima speciale di “Senza fine”. Ornella Vanoni dispiaciuta non partecipa agli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’aveva detto che era stanca ma non è questo che ha fermato; purtroppo unain treno la costringe a. E’ la cantante a raccontare cosa è accaduto, perché èe perché sarebbe stata assente alla Prima della Scala.era in viaggio in treno, ha visto un cane, “un dolce Golden Retriever” per accarezzarlo è. Tra le storie di Instagram scrive tutto il suo rammarico, le sue sono scuse per le mancate partecipazioni ai vari eventi a cui era attesa, ma il dolore la costringe a restare ferma. L’artista avrebbe dovuto presenziare all’atteso evento al Teatro alla Scala e all’anteprima speciale di “Senza fine”.dispiaciuta non partecipa agli ...

