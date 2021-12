Ora è anche ufficiale: Gabriele Cioffi nuovo tecnico ad interim dell’Udinese (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ve lo abbiamo raccontato ieri come l’Udinese fosse orientata a puntare su una soluzione interna e ora è anche ufficiale: Gabriele Cioffi prenderà le redini della squadra friulana dopo l’esonero di Gotti. Ecco il comunicato del club: “Udinese Calcio comunica di aver affidato, ad interim, la guida tecnica della prima squadra a Gabriele Cioffi che dirigerà la squadra dalla panchina in occasione della partita contro il Milan. A Gabriele Cioffi un grande in bocca al lupo da parte di tutta l’Udinese Calcio”. FOTO: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ve lo abbiamo raccontato ieri come l’Udinese fosse orientata a puntare su una soluzione interna e ora èprenderà le redini della squadra friulana dopo l’esonero di Gotti. Ecco il comunicato del club: “Udinese Calcio comunica di aver affidato, ad, la guida tecnica della prima squadra ache dirigerà la squadra dalla panchina in occasione della partita contro il Milan. Aun grande in bocca al lupo da parte di tutta l’Udinese Calcio”. FOTO: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

