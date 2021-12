Omicron spaventa Johnson: green pass per grandi eventi e invito al lavoro da casa (Di giovedì 9 dicembre 2021) In Gran Bretagna scattano nuove restrizioni: green pass per i grandi eventi e l’indicazione a «lavorare da casa quando possibile». Johnson: «Omicron si diffonde molto più rapidamente di Delta, dobbiamo agire». Dietro la scelta del primo ministro anche il tentativo di distogliere l’attenzione dallo scandalo della festa di Natale Leggi su corriere (Di giovedì 9 dicembre 2021) In Gran Bretagna scattano nuove restrizioni:per ie l’indicazione a «lavorare daquando possibile».: «si diffonde molto più rapidamente di Delta, dobbiamo agire». Dietro la scelta del primo ministro anche il tentativo di distogliere l’attenzione dallo scandalo della festa di Natale

