Omicidio Khashoggi, rilasciato il cittadino saudita fermato in Francia: un caso di omonimia dietro l'errore delle autorità (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il cittadino saudita arrestato ieri, 7 dicembre, in Francia, e sospettato di essere uno dei membri del commando che ha ucciso il giornalista Jamal Khashoggi nel 2018 nel consolato di Istanbul, è stato rilasciato. L'uomo fermato dalle autorità non corrispondeva all'identikit del sospetto ricercato e per cui la Turchia aveva emesso un mandato d'arresto internazionale. l'errore nasce dal fatto che, come riporta Bbc, una guardia reale saudita con lo stesso nome ed età è negli elenchi britannici e statunitensi dei ricercati per l'uccisione di Khashoggi. Per questo il falso colpevole è stato rimesso immediatamente in libertà. Secondo il procuratore francese, l'uomo era stato fermato «sulla base di un mandato d'arresto internazionale».

