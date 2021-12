Oltre la violenza – Conoscere, prevenire e difendersi”, sabato incontro a Cerreto Sannita (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl prossimo 11 dicembre alle ore 11,00 si terrà, presso il palazzo del Genio di Cerreto Sannita, il convegno dal titolo “Oltre la violenza – Conoscere, prevenire e difendersi” promosso dalla consigliera provinciale USacli Immacolata Petrillo con il patrocinio del comune di Cerreto Sannita. La manifestazione ha lo scopo di sensibilizzare, divulgare e fare prevenzione sulla violenza di genere e sui crescenti episodi di violenza che avvengono nella società civile. Al tavolo del dibattito personalità che lottano in primo piano per contrastare la violenza sulle donne e ogni forma di sopruso. La serata prenderà l’avvio con i saluti istituzionali dell’assessora del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl prossimo 11 dicembre alle ore 11,00 si terrà, presso il palazzo del Genio di, il convegno dal titolo “la” promosso dalla consigliera provinciale USacli Immacolata Petrillo con il patrocinio del comune di. La manifestazione ha lo scopo di sensibilizzare, divulgare e fare prevenzione sulladi genere e sui crescenti episodi diche avvengono nella società civile. Al tavolo del dibattito personalità che lottano in primo piano per contrastare lasulle donne e ogni forma di sopruso. La serata prenderà l’avvio con i saluti istituzionali dell’assessora del ...

