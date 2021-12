Oltre 300 casi di Omicron in Europa, l'Italia resta a quota 11. L'Oms: 'Dà sintomi lievi' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 63 casi di positività dalla variante Omicron in Ue. E' quanto riporta il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) aggiornando ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 63di positività dalla variantein Ue. E' quanto riporta il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) aggiornando ...

Advertising

infoitsalute : Oltre 300 casi di Omicron in Europa, l'Italia resta a quota 11. L'Oms: 'Dà sintomi lievi' - Alberto21011956 : @mazzpietro @cugusi1952 Certo, ci ha rubato oltre 300 mln. Ha un cuore ? grande così! - StevenOstaszew1 : RT @LinaFerris: Da Sydney sono appena arrivata a Melbourne, ieri sera a Sydney grande festa monella in villa, oltre 300 coppie e tutti vol… - giannigosta : Terra di Lavoro Wines: “Unirsi per un mercato globale ma senza perdere la nostra identità”. Oltre 300 accessi per l… - TeleradioNews : Terra di Lavoro Wines: “Unirsi per un mercato globale ma senza perdere la nostra identità”. Oltre 300 accessi per l… -