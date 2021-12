Oltre 2 milioni per Macbeth in Tv, Fuortes: “Grande pagina di cultura” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – “E' stata una Grande pagina di servizio pubblico nel segno della cultura e della speranza”. Così l'Amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, commenta il risultato d'ascolto del Macbeth di Verdi che ha aperto la stagione del Teatro alla Scala, trasmesso da Rai cultura in diretta su Rai1 e seguito da 2 milioni e 64 mila persone, con uno share del 10,5 per cento.“La missione della Rai – prosegue Fuortes – che è anche la nostra sfida, è quella di portare l'opera a tutti. Perchè la Grande musica è di tutti. Lo facciamo durante tutto l'anno, trasmettendo spettacoli e concerti da tutta Italia e anche dall'estero. Ma una volta l'anno, il 7 dicembre, lo facciamo ancora più certi di contribuire alla diffusione della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – “E' stata unadi servizio pubblico nel segno dellae della speranza”. Così l'Amministratore delegato della Rai, Carlo, commenta il risultato d'ascolto deldi Verdi che ha aperto la stagione del Teatro alla Scala, trasmesso da Raiin diretta su Rai1 e seguito da 2e 64 mila persone, con uno share del 10,5 per cento.“La missione della Rai – prosegue– che è anche la nostra sfida, è quella di portare l'opera a tutti. Perchè lamusica è di tutti. Lo facciamo durante tutto l'anno, trasmettendo spettacoli e concerti da tutta Italia e anche dall'estero. Ma una volta l'anno, il 7 dicembre, lo facciamo ancora più certi di contribuire alla diffusione della ...

