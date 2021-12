Olimpiadi Invernali Pechino 2022, l’Australia annuncia il boicottaggio diplomatico (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dopo gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda, è la volta dell’Australia annunciare il boicottaggio diplomatico nelle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Una decisione presa in segno di protesta per il genocidio in corso e i crimini contro l’umanità commessi dalla Repubblica popolare cinese nello Xinjiang. “Tanti sono consapevoli del fatto che abbiamo sollevato una serie di questioni che non sono state accolte bene in Cina e c’è stato un disaccordo tra noi su tali questioni“, ha detto il Premier australiano Scott Morrison a Sydney. “Le violazioni dei diritti umani nello Xinjiang e molti altri temi sui cui l’Australia ha fatto valere la propria idea non sono mai stati affrontati e discussi dalla Cina in un incontro. Quindi per questo i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dopo gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda, è la volta delre ilnelledi. Una decisione presa in segno di protesta per il genocidio in corso e i crimini contro l’umanità commessi dalla Repubblica popolare cinese nello Xinjiang. “Tanti sono consapevoli del fatto che abbiamo sollevato una serie di questioni che non sono state accolte bene in Cina e c’è stato un disaccordo tra noi su tali questioni“, ha detto il Premier australiano Scott Morrison a Sydney. “Le violazioni dei diritti umani nello Xinjiang e molti altri temi sui cuiha fatto valere la propria idea non sono mai stati affrontati e discussi dalla Cina in un incontro. Quindi per questo i ...

Advertising

cinese_turismo : “Together for a Shared Future” (Insieme per un futuro condiviso) è questo lo slogan ufficiale delle Olimpiadi e Par… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione La Cina assicura che a nessuno importa nulla del boicottaggio diplomatico del… - menelik40 : RT @GeopoliticalCen: Anche il governo australiano boicotterà diplomaticamente le prossime Olimpiadi invernali di Pechino. Cresce la pressio… - ivana53M : @g_ferraris Pensano di boicottare le olimpiadi invernali in Cina, ma nessuno a boicottare questo campionato!!i diri… - PazzoPerDomani : Ieri a @Radio3Mondo su @Radio3tweet a parlare con @LuigiSpinola del caso Peng Shuai e le Olimpiadi invernali c’eran… -