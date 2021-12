Olaf Scholz ha giurato da cancelliere | si chiude ufficialmente l’era Merkel

Advertising

Un'ovazione ha salutato Angela Merkel al Bundestag, all'inizio della seduta parlamentare nella quale è stato eletto Olaf Scholz come prossimo cancelliere della Repubblica Federale tedesca. Il nuovo cancelliere tedesco Il parlamento tedesco ha eletto cancelliere Olaf Scholz, che sostituirà Angela Merkel dopo 16 anni. Un lungo applauso e una standing ovation l'hanno salutata oggi. La Germania ha un nuovo cancelliere. Olaf Scholz, socialdemocratico, ha ricevuto dal Bundestag 395 voti su 707.