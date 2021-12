Ocse | futura età pensionabile in Italia a 71 anni | tra le più alte Spesa al 15 | 4% del Pil

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nel nostro paese "una lavoratrice che inizia la sua carriera a 27ed è disoccupata per 10nell'arco della sua vita professionale riceverà una pensione inferiore del 27% rispetto a quella di una lavoratrice a tempo pieno, si legge nel rapporto 'Pensions at a Glance'

Rai News

Parigi, 08 dic 11:01 - Laetà pensionabile in Italia per chi ha cominciato a lavorare a 22 anni nel 2020 è di 71 anni. È quanto emerge dalle stime dell'Organizzazione...Negli ultimi trent'anni di globalizzazione, tra il 1990 e oggi, l'Italia è l'unico Paesein ... il 40,3% degli italiani si sente insicuro pensando alla salute e allanecessità di dover ...Pensione, Ocse: spesa in Italia pari al 15,4% del Pil nel 2019. Il requisito di futura età pensionabile normale sarà 71 anni di età ...L’accordo fiscale sulla global minimum tax lascia scappatoie da miliardi di dollari per tutto il decennio in corso, ad esempio grazie a paesi ...