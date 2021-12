OBBLIGO VACCINI: RIVOLTA USA, DITTATURA UE. Cause degli americani. Politici europei Servi NWO (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In copertina BIden, Salvini e Meloni Mentre circa un terzo degli Stati americani degli USA sta dando battaglia legale contro i VACCINI obbligatori imposti dal presidente Joe Biden ad alcune categorie professionali e la sta vincendo, nell’Unione Europea anche i Politici dei cosiddetti schieramenti “populisti” o “sovranisti” sembrano diventati spettatori inermi di una massiva violazione del diritto … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In copertina BIden, Salvini e Meloni Mentre circa un terzoStatiUSA sta dando battaglia legale contro iobbligatori imposti dal presidente Joe Biden ad alcune categorie professionali e la sta vincendo, nell’Unione Europea anche idei cosiddetti schieramenti “populisti” o “sovranisti” sembrano diventati spettatori inermi di una massiva violazione del diritto … proviene da Database Italia.

