Nuove sanzioni Usa contro l'Iran per violazioni dei diritti umani (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Gli Stati Uniti hanno varato Nuove sanzioni contro l'Iran per violazioni dei diritti umani. Il dipartimento del Tesoro Usa ha annunciato di aver preso Nuove misure contro 15 individui e in tre paesi "in relazione a gravi abusi dei diritti umani e atti repressivi contro civili innocenti, oppositori politici e manifestanti pacifici". Una decisione che arriva in un momento delicato e rischia di complicare i tentativi di dialogo sul programma nucleare di irainano. Le misure riguardano Iran, Siria e Uganda; per Teheran colpiscono tra gli altri le forze speciali anti-terrorismo, il sistema carcerario e unità speciali delle forze dell'ordine.

