Nuova livrea per McLaren: GP di Abu Dhabi grande occasione per sfoggiarla (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un evento speciale per McLaren l’ultimo GP ad Abu Dhabi di questa domenica. grande occasione di vetrina, sfruttata dalla scuderia di Woking per dar sfoggio a tutte le novità della speciale livrea con cui gareggerà. In corsa per il più atteso e importante appuntamento della stagione, elemento di spicco della McLaren sarà così una notevole innovazione artistica, frutto di un progetto in collaborazione con Vuse volto a promuovere artisti emergenti over 25. Inserita nell’ambito della campagna Driven by Change, a realizzare la monoposto l’artista egiziana Rabab Tantawy. L’ultima gara di questa stagione, una grande occasione per la McLaren di mostrare la sua nuovissima livrea realizzata da Rabab Tantawy Una gara, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un evento speciale perl’ultimo GP ad Abudi questa domenica.di vetrina, sfruttata dalla scuderia di Woking per dar sfoggio a tutte le novità della specialecon cui gareggerà. In corsa per il più atteso e importante appuntamento della stagione, elemento di spicco dellasarà così una notevole innovazione artistica, frutto di un progetto in collaborazione con Vuse volto a promuovere artisti emergenti over 25. Inserita nell’ambito della campagna Driven by Change, a realizzare la monoposto l’artista egiziana Rabab Tantawy. L’ultima gara di questa stagione, unaper ladi mostrare la sua nuovissimarealizzata da Rabab Tantawy Una gara, ...

