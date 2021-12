Norvegia, sulla crociera “garantita Covid-free” esplode il focolaio: tutti vaccinati e con il tampone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Roma, 8 dic — Nonostante sia di norma per ogni compagnia di crociera richiedere ai passeggeri e all’equipaggio di essere completamente vaccinati prima dell’imbarco, la Norwegian Breakaway1, una nave da crociera di ritorno da una navigazione attraverso il Golfo del Messico e il Mar dei Caraibi con più di 3000 passeggeri a bordo ha rilevato un focolaio di Covid-19, come riferito da AP News2. Il focolaio Covid è divampato nonostante un tasso di vaccinazione completa (e quindi a doppia dose) del 100% di turisti ed equipaggio sulla nave34, il che suggerisce nuovamente che l’efficacia del vaccino stia diminuendo sensibilmente col passare del tempo. esplode il focolaio sulla crociera “sì ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Roma, 8 dic — Nonostante sia di norma per ogni compagnia dirichiedere ai passeggeri e all’equipaggio di essere completamenteprima dell’imbarco, la Norwegian Breakaway1, una nave dadi ritorno da una navigazione attraverso il Golfo del Messico e il Mar dei Caraibi con più di 3000 passeggeri a bordo ha rilevato undi-19, come riferito da AP News2. Ilè divampato nonostante un tasso di vaccinazione completa (e quindi a doppia dose) del 100% di turisti ed equipaggionave34, il che suggerisce nuovamente che l’efficacia del vaccino stia diminuendo sensibilmente col passare del tempo.il“sì ...

