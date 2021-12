“Non smobilitare la lotta alla corruzione, con l’arrivo dei 200 miliardi del Recovery aumenta il rischio d’infiltrazione delle mafie” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Con l’arrivo di oltre 200 miliardi per il Recovery e l’avvio degli appalti, “s’intensifica il rischio di corruzione e di infiltrazioni criminose”. E’ l’allerta lanciata dal presidente dell’Autorità anticorruzione, Giuseppe Busia: “Non è certo il momento di smobilitare la lotta alla corruzione e l’azione di prevenzione, attraverso la digitalizzazione e l’incrocio di dati, su cui Anac sta puntando con forza”. Da Dubai, dove si trova per la Giornata Internazionale contro la corruzione che si celebra in tutto il mondo il 9 dicembre, Busia ricorda che l’Italia è osservata speciale, e dopo i progressi fatti negli ultimi anni l’attenzione non può calare: “Il Pnrr – dice – non deve significare soltanto opere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Condi oltre 200per ile l’avvio degli appalti, “s’intensifica ildie di infiltrazioni criminose”. E’ l’allerta lanciata dal presidente dell’Autorità anti, Giuseppe Busia: “Non è certo il momento dilae l’azione di prevenzione, attraverso la digitalizzazione e l’incrocio di dati, su cui Anac sta puntando con forza”. Da Dubai, dove si trova per la Giornata Internazionale contro lache si celebra in tutto il mondo il 9 dicembre, Busia ricorda che l’Italia è osservata speciale, e dopo i progressi fatti negli ultimi anni l’attenzione non può calare: “Il Pnrr – dice – non deve significare soltanto opere ...

Ultime Notizie dalla rete : Non smobilitare Appalti: Busia (Anac), rischio infiltrazioni criminose Il presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, alla vigilia la Giornata Internazionale contro la Corruzione, lancia un alert: "Non è certo il momento di smobilitare la lotta alla corruzione - sottolinea ...

Stellantis preferisce componenti non italiani, ma ha un debito con lo Stato Un prestito a garanzia statale con pegno da parte dell'allora FCA che non avrebbe dovuto smobilitare o causare crisi di settore in uno degli ambiti economici più trainanti del Paese, quello dell' ...

