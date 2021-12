“Non mi avevano detto che mi stavano scarcerando”, le prime parole di Patrick Zaki dopo la liberazione (Di mercoledì 8 dicembre 2021) È ancora incredulo e frastornato. Patrick Zaki non aveva mai perso la speranza di tornare libero e riabbracciare tutti i suoi cari, ma quella serie di eventi (tra rinvii e conferme di una custodia cautelare durata ben 22 mesi) non potevano che abbattere moralmente il 30enne egiziano adottato dalla città di Bologna. E le sue prime parole ufficiali pronunciate dopo quel caloroso abbraccio con chi gli è stato più vicino nel corso di questa lunghissima detenzione, sono la testimonianza della sofferenza infinita vissuta nel corso di questi quasi due anni. Patrick Zaki dopo la scarcerazione: “Sto realizzando solo adesso” E le sue prime parole sono state rilasciate, con una breve video-intervista a Francesca Caferri del ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) È ancora incredulo e frastornato.non aveva mai perso la speranza di tornare libero e riabbracciare tutti i suoi cari, ma quella serie di eventi (tra rinvii e conferme di una custodia cautelare durata ben 22 mesi) non potevano che abbattere moralmente il 30enne egiziano adottato dalla città di Bologna. E le sueufficiali pronunciatequel caloroso abbraccio con chi gli è stato più vicino nel corso di questa lunghissima detenzione, sono la testimonianza della sofferenza infinita vissuta nel corso di questi quasi due anni.la scarcerazione: “Sto realizzando solo adesso” E le suesono state rilasciate, con una breve video-intervista a Francesca Caferri del ...

