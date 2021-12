“Non è sana di mente”, Miriana attacca Soleil al GF Vip: “E’ cattiva e fa bullismo” – VIDEO (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Miriana Trevisan è uno dei personaggi più controversi di questo Grande Fratello Vip. La sua antagonista principale è Soleil Sorge e, proprio di lei, poche ore fa ne ha dette di tutti i colori sfogandosi con Sophie e Lulù. Miriana sparla Soleil al GF Vip Se tu hai di fronte una persona che mente sui... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 8 dicembre 2021)Trevisan è uno dei personaggi più controversi di questo Grande Fratello Vip. La sua antagonista principale èSorge e, proprio di lei, poche ore fa ne ha dette di tutti i colori sfogandosi con Sophie e Lulù.sparlaal GF Vip Se tu hai di fronte una persona chesui... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

gio88milano : Quindi non sana di mente si può dire ma menopausa no ? Ecco perché i fan di sole devono votare per sole, così sole… - soleilsorgefans : @CooBooBoo io sono ancora ferma alla gravissima diffamazione di Miriana su Soleil dandole a lei della mafia o della… - Alba96258705 : Perché nessuno si arrabbia quando Miriana da della 'non sana di mente' qui le parole non hanno un peso????… - applefruit84 : Spiegate a miriana, che dire che una persona non sana di mente, fomenta odio, e ridicolizzare le persone che soffro… - Vale97B : RT @Soleilandia: Miriana parlando di Soleil: 'una persona non sana di mente' ???? Oltre tutte le altre cattiverie gratuite che le sono state… -

