No vax protestano al Sacrario di Redipuglia: «Tra i manifestanti anche membri delle forze dell’ordine» – Il video (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Al Sacrario di Redipuglia, a Gorizia, circa 300 persone hanno preso parte nel primo pomeriggio di oggi, 8 dicembre, a una manifestazione non autorizzata che sarebbe stata organizzata dalla galassia No vax. In barba alle ferree regole di un luogo sacro, sono stati introdotti animali e alcune persone hanno cominciato a fumare dove non era consentito. Secondo Il Messaggero Veneto, erano presenti anche alcuni manifestanti appartenenti alle forze dell’ordine. Un appuntamento, quello di oggi, nato all’improvviso e sui social: molti dei partecipanti non indossavano nemmeno la mascherina anti-Covid, obbligatoria all’aperto in Friuli Venezia Giulia, che è in zona gialla. I No vax, poi, hanno intonato cori patriottici sventolando il tricolore. «Il raduno è durato poco più di un’ora ed è stato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Aldi, a Gorizia, circa 300 persone hanno preso parte nel primo pomeriggio di oggi, 8 dicembre, a una manifestazione non autorizzata che sarebbe stata organizzata dalla galassia No vax. In barba alle ferree regole di un luogo sacro, sono stati introdotti animali e alcune persone hanno cominciato a fumare dove non era consentito. Secondo Il Messaggero Veneto, erano presentialcuniappartenenti alle. Un appuntamento, quello di oggi, nato all’improvviso e sui social: molti dei partecipanti non indossavano nemmeno la mascherina anti-Covid, obbligatoria all’aperto in Friuli Venezia Giulia, che è in zona gialla. I No vax, poi, hanno intonato cori patriottici sventolando il tricolore. «Il raduno è durato poco più di un’ora ed è stato ...

