Niaf e Issnaf | Così promuoveremo in Usa l’eccellenza italiana in campo scientifico | economico e culturale

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) La National Italian American Foundation () e la Italian Scientists & Scholars in North America Foundation (), con sede ad Atherton, California, stringono un’intesa per promuovere i numerosi risultati raggiunti dagli italoamericani e italiani residenti negli Stati Uniti che lavorano neldella scienza e della tecnologia. “Entrambe le organizzazioni – si legge in una nota – collaboreranno per diffondere informazioni e notizie attraverso i social media, comunicati stampa e annunci sul sito web”. La promozione non si limiterà aldella scienza e della tecnologia, ma conterrà anche notizie su commercio, economia, cultura, diplomazia, lingua e qualità della vita italo-americani. “è una rete di ricercatori e innovatori di formazioneche hanno stabilito ...