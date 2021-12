(Di mercoledì 8 dicembre 2021)(ITALPRESS) – La gara tra, valida per la 6a giornata del gruppo F della Champions League, è stata(ore 16.30) a causa della fitta nevicata che si è abbattuta su. Il match, che doveva iniziare alle 21, inizialmente era stato schedulato alle 21.20 prima del definitivo rinvio decretato dall'arbitro inglese Taylor. Non è quindi servito il lavoro degli operatori a bordo campo che hanno incessantemente provato a rendere praticabile il manto erboso del Gewiss Stadium, tinteggiando anche di rosso le linee del campo. “L'arbitro si è confrontato correttamente con i due allenatori e ha capito che non c'erano le condizioni per iniziare, anche se ci ha provato fino all'ultimo” le parole di Umberto Marino, direttore generale dei nerazzurri. Le ...

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Neve a Bergamo, rinviata a domani Atalanta-Villarreal -… - tempoweb : Troppa neve a Bergamo, rinviata Atalanta-Villarreal di Champions League #calcio #champions #bergamo #maltempo. ilte… - laziopress : Champions League, tanta neve a Bergamo: Atalanta-Villarreal rinviata a domani alle 16.30 - SkyTG24 : Neve a Bergamo, rinviata Atalanta-Villarreal: le foto dello stadio imbiancato - De_Sand88 : RT @SkySport: #AtalantaVillarreal rinviata, neve su Bergamo. LE FOTO #SkyUCL -

Ultime Notizie dalla rete : Neve Bergamo

Match decisivo per il passaggio agli ottavi di finale La partita di Champions League tra Atalanta e Villarreal è stata rinviata a domani a causa della fitta nevicata sulla città di. La Uefa deve ancora definire l'orario. I bergamaschi devono vincere per conquistare il secondo posto nel Gruppo F e la qualificazione agli ottavi di finale. Alle spalle del Manchester United, ...AGI - La partita di Champions League tra Atalanta e Villarreal è stata rinviata a domani. La forte nevicata che si sta abbattendo suha indotto l'arbitro a non cominciare la partita, dopo la scelta di posticipare di venti minuti il fischio d'inizio. Bergamaschi e spagnoli, divisi da un punto in classifica, si giocheranno ...Atalanta-Villarreal non si gioca. La partita di Champions League di Bergamo sarà rinviata a domani alle 15. La neve sul campo è troppa, non si riesce ad arginarla. I giocatori del Villarreal sono anda ...Villarreal è stata rinviata a giovedì a causa della copiosa nevicata che ha reso impraticabile il prato del Gewiss Stadium di Bergamo.L'ultimo match della fase a gironi di Champions League che decider ...