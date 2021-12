Nella stanza di Putin Ovvero il grande gioco russo in Europa

Leggi su formiche

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Interverrà la Russia in Ucraina? Questa domanda ormai da settimane è presente nei media americani, e da qualche giorno anche tedeschi (si veda la Bild). Il colloquio tra Joe Biden e Vladimirdi martedì 7 dicembre è la diretta conseguenza di queste tensioni, e si tratta di un primo tentativo tra le due potenze di provare a venir a capo, con dichiarazioni a commento dell’incontro via video atte a ribadire le proprie posizioni. Se la Casa Bianca ha riferito di aver messo in chiaro come gli Stati Uniti non resteranno indifferenti a possibili escalation militari, il Cremlino ha ribadito la necessità di ottenere garanzie di sicurezza rispetto all’entrata dell’Ucraina della Nato e alla dislocazione del “potenziale militare” ai confini russi. Partiamo da un fatto che sembra scontato, ma soprattutto per i media italiani scontato non è: che cosa vuole Mosca dal mondo e ...