Nedved | “Dobbiamo dare continuità alle prestazioni De Winter? Può diventare molto forte”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Pavel, vicepresidente bianconero, ha parlato così ai microfoni di Juventus Tv a pochi minuti dalla sfida contro il Malmo: “ultimeche sono in crescendo più che guaral risultato. Non credo che abbiamo cambiato modo di giocare, sono cresciuti atleticamente i ragazzi e sono più convinti anche perché i risultati positivi danno autostima e tranquillità.L’esordio di De? È un ragazzotranquillo, lo vedo anche rilassato e sonocurioso della sua prestazione perché credo possa. Proverà una grande emozione, ma penso che farà bene”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da ...

Advertising

junews24com : Nedved a JTV: «È cresciuta l'autostima. Ora dobbiamo dare continuità» - - antuan_rinaldi : questioni extra-campo (vd. Superlega), Nedved caratterialmente difficile da gestire ('noi ora dobbiamo entrare e sp… - Grecalex70 : @La_Bianconera @chiellini @juventusfc Si però ne abbiamo abbastanza di tutto questo siamo stanchi di passare x ciò… -

Ultime Notizie dalla rete : Nedved Dobbiamo

Juvenews.eu

Commenta per primo Il vice presidente della Juve Pavelai microfoni di Juventus Tv ha parlato della sfida di questo pomeriggio fra i bianconeri e il Malmo: 'dare continuità alle ultime prestazioni che sono in crescendo più che guardare al ...... Butragueno, Shevchenko, Eto'o, Toni, Costacurta,, Rui Costa, Van der Sar? "Mi trovo d'... La sua risposta? "continuare a conquistare altri trofei". È una macchina da gol e da risultati, ...Il Vicepresidente della Juventus ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita contro il Malmo in programma all'Allianz Stadium di Torino ...Il vice presidente della Juventus Pavel Nedved parla così ai microfoni di Juventus Tv del match di stasera contro il Malmoe: “Dobbiamo dare continuità alle ultime prestazioni ...