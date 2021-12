Natale: card. Betori, 'Burocrati Ue hanno tentato di oscurare la Natività' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Firenze, 8 dic. - (Adnkronos) - "Ogni volta che si perde Dio, si perde anche l'uomo, e questo può avvenire con l'esplodere della violenza ma anche sotto le forme suasive di un pensiero omologante. Non soffriremo magari la persecuzione, ma rischiamo oggi la cattura o il silenziamento, come quando addirittura si negano i fatti. È quanto si tenta di fare con il Natale, che avrebbe dovuto essere oscurato da anonime 'feste', secondo alcuni Burocrati europei. Ma non è solo il Figlio di Dio a dover cadere nell'anonimato, bensì anche l'identità della persona umana, uomini e donne". Lo ha detto il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, durante l'omelia proclamata nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore nella Solennità dell'Immacolata. "La totale autonomia dell'uomo significa assenza di Dio, sua negazione", ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Firenze, 8 dic. - (Adnkronos) - "Ogni volta che si perde Dio, si perde anche l'uomo, e questo può avvenire con l'esplodere della violenza ma anche sotto le forme suasive di un pensiero omologante. Non soffriremo magari la persecuzione, ma rischiamo oggi la cattura o il silenziamento, come quando addirittura si negano i fatti. È quanto si tenta di fare con il, che avrebbe dovuto essere oscurato da anonime 'feste', secondo alcunieuropei. Ma non è solo il Figlio di Dio a dover cadere nell'anonimato, bensì anche l'identità della persona umana, uomini e donne". Lo ha detto ilinale Giuseppe, arcivescovo di Firenze, durante l'omelia proclamata nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore nella Solennità dell'Immacolata. "La totale autonomia dell'uomo significa assenza di Dio, sua negazione", ha ...

Regali solidali: torna a Firenze il negozio di Emergency In vendita non solo prodotti fisici, ma anche una visita pediatrica in Sudan o una sedia a rotelle in Afghanistan, fino a una visita nell’ambulatorio mobile di Milano e a un parto cesareo in Afghanist ...

