Natale 2021 a Fondi: spettacoli, fontane danzanti, artisti e musica. Il programma completo degli eventi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Fondi – eventi all’aperto per vivere la vera atmosfera natalizia in sicurezza, musica, spettacoli teatrali, mercatini, fiabe per bambini ed appuntamenti che fanno parte della tradizione della città: al via Fondi RestArt Christmas Edition, un mese di eventi nel cuore della città. A causa delle condizioni meteorologiche avverse si parte il prossimo weekend, anziché all’Immacolata, con una tre giorni ricca e adatta a tutte le età. Sabato 11 dicembre sarà infatti inaugurato il Castello di Natale il cui allestimento, nel pieno rispetto della storia e dei reperti archeologici, tra fabbrica dei giocattoli, laboratorio dei dolci e posta di Babbo Natale, non mancherà di stupire grandi e piccini. Lo stesso giorno ci sarà anche la prima uscita ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 dicembre 2021)all’aperto per vivere la vera atmosfera natalizia in sicurezza,teatrali, mercatini, fiabe per bambini ed appuntamenti che fanno parte della tradizione della città: al viaRestArt Christmas Edition, un mese dinel cuore della città. A causa delle condizioni meteorologiche avverse si parte il prossimo weekend, anziché all’Immacolata, con una tre giorni ricca e adatta a tutte le età. Sabato 11 dicembre sarà infatti inaugurato il Castello diil cui allestimento, nel pieno rispetto della storia e dei reperti archeologici, tra fabbrica dei giocattoli, laboratorio dei dolci e posta di Babbo, non mancherà di stupire grandi e piccini. Lo stesso giorno ci sarà anche la prima uscita ...

