Nasce il think tank No Pass | Commissione Dupre Senza il brand Rodotà

Si sono dati un nome, Commissione Dupre, che starebbe per Commissione Dubbio e Precauzione, si sono dati un metodo, quello di incontrarsi con regolarità con "l'obiettivo di tutelare la libertà e i diritti umani nell'ambito delle leggi internazionali, riflettendo sui temi di dubbio e precauzione". Nasce oggi a Torino il think tank no Pass guidato da Ugo Mattei, ordinario di Diritto civile nel capoluogo piemontese e da Massimo Cacciari, portavoce Carlo Freccero. Si erano incontrati già un mese fa, stessa sede, Cacciari aveva invocato una maggiore organizzazione, Mattei ci aveva anticipato come avevano in mente di realizzarla. Proprio il 10 novembre il professore torinese aveva aperto i lavori ponendosi una domanda: "Chissà cosa avrebbe pensato di questa situazione ...

