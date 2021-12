Napoli, visita della Procura Federale al centro sportivo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Napoli questa mattina ha ricevuto la visita della Procura Federale al centro sportivo di Castelvolturno Notizie belle e brutte per il Napoli questa mattina. Se il ritorno a correre di Oshimen può far sorridere un po’ gli azzurri preoccupa la visita della Procura Federale al quartier generale dei partenopei. I motivi della visita non sono stati resi ancora noti, ma la Procura ha lasciato Castelvolturno da poco. Potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti a breve. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilquesta mattina ha ricevuto laaldi Castelvolturno Notizie belle e brutte per ilquesta mattina. Se il ritorno a correre di Oshimen può far sorridere un po’ gli azzurri preoccupa laal quartier generale dei partenopei. I motivinon sono stati resi ancora noti, ma laha lasciato Castelvolturno da poco. Potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti a breve. L'articolo proviene da Calcio News 24.

