Napoli, rinnovo Insigne: il capitano ha chiesto l’ingaggio attuale, nessun aumento. Il retroscena (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nell’ambito della trattativa tra il Napoli e Insigne per il rinnovo, il capitano non avrebbe chiesto nessun aumento ma solo l’ingaggio che percepisce in questo momento Nuovo retroscena nella trattativa, se così si può chiamare dato che il Napoli non ha ancora avviato nessun contatto, per il rinnovo di Lorenzo Insigne. Come riportato da Il Mattino, infatti, il capitano azzurro non avrebbe chiesto alcun tipo di aumento dell’ingaggio, ma solo la stessa cifra che percepisce attualmente; ovvero 4,5 milioni di euro. nessun ritocco verso l’alto, ma solo lo stipendio attuale. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nell’ambito della trattativa tra ilper il, ilnon avrebbema soloche percepisce in questo momento Nuovonella trattativa, se così si può chiamare dato che ilnon ha ancora avviatocontatto, per ildi Lorenzo. Come riportato da Il Mattino, infatti, ilazzurro non avrebbealcun tipo didel, ma solo la stessa cifra che percepisce attualmente; ovvero 4,5 milioni di euro.ritocco verso l’alto, ma solo lo stipendio. ...

