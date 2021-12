Napoli-Leicester: tifosi inglesi pronti ad alzare la voce, come quelli dello Spartak (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Napoli-Leicester con pochi tifosi allo stadio Diego Armando Maradona, per la partita di Europa League che si gioca giovedì 9 dicembre. La gara è di quelle decisive, se il Napoli vince passa il turno e addirittura può sperare ancora nel primo posto, che gli darebbe la possibilità di saltare un turno della fase successiva. Eppure allo stadio Maradona non ci saranno molti tifosi. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: La squadra ha bisogno della sua gente, ma a dispetto di tariffe più basse delle precedenti con Spartak e Legia e soprattutto dello sconto del cinquanta percento per i possessori del biglietto con il Legia, fino a ieri erano appena undicimila i tagliandi venduti su una capienza complessiva di quarantunomila spettatori. Con seicentocinquanta ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 dicembre 2021)con pochiallo stadio Diego Armando Maradona, per la partita di Europa League che si gioca giovedì 9 dicembre. La gara è di quelle decisive, se ilvince passa il turno e addirittura può sperare ancora nel primo posto, che gli darebbe la possibilità di saltare un turno della fase successiva. Eppure allo stadio Maradona non ci saranno molti. Ecco quanto scrive CorriereSport: La squadra ha bisogno della sua gente, ma a dispetto di tariffe più basse delle precedenti cone Legia e soprattuttosconto del cinquanta percento per i possessori del biglietto con il Legia, fino a ieri erano appena undicimila i tagliandi venduti su una capienza complessiva di quarantunomila spettatori. Con seicentocinquanta ...

