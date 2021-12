Napoli-Leicester | rivedi la conferenza stampa di Luciano Spalletti VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)mette in palio la qualificazione agli ottavi o almeno agli spareggi di Europa League e gli azzurri vogliono vincere per non andare incontro a una grossa delusione. A questo proposito,è intervenuto inper presentare i temi della sfida. Vi proponiamo allora in alto ilintegrale dell’appuntamento di oggi a Castel Volturno per scoprire le parole del tecnico degli azzurri. SportFace.