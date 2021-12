Napoli – Leicester | probabili formazioni ed altro

Leggi su retecalcio

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)match di Europa Legue -gruppo C- che deciderà le sorti di un intero girone domani alle 18.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Seduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center.Come riportato dal sito ufficiale, gli azzurri hanno preparato il match contro ilin programma domani alle ore 18.45 allo Stadio Maradona per l’ultima giornata di Europa League. La squadra ha svolto una prima fase di attivazione e torello. Successivamente partita con le porte piccole ed esercizi su palle inattive. Chiusura con lavoro tattico. Fabian e Anguissa hanno svolto terapie e allenamento personalizzato in palestra e campo. Insigne ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Koulibaly e Lobotka hanno fatto terapie. Terapie e lavoro pesonalizzato in campo per ...